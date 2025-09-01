Версия о заказном убийстве бывшего спикера Верховной Рады и народного депутата от партии "Европейская солидарность" Андрея Парубия имеет право на жизнь, но нужны безоговорочные доказательства.

Об этом заявил экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша в эфире "Радио Свобода".

По его словам, заказ российских спецслужб – одна из вероятных версий убийства политика, однако даже при признании подозреваемого в совершении преступления следователи должны подкрепить всё доказательствами: переписками, передвижениями и т.д.

"У нас были случаи в моей практике, когда человек брал на себя убийство, понимая, что его впоследствии выпустят. И мы сразу же в короткие сроки раскалывали его и понимали, что это не он", – отметил Голомша.

По его мнению, убийство Парубия носило политический характер и могло стать сигналом для украинских активистов из так называемого "расстрельного списка".

