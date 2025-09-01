Вчера вечером полиция и СБУ задержали в Хмельницкой области мужчину, который, как утверждается, застрелил во Львове Андрея Парубия.

Из официально подтвержденной информации, это 52-летний житель Львова, постоянной работы не имел (в том числе не работал курьером Glovo, под видом которого совершил убийство), а на преступление его толкнули некие "обстоятельства".

Полиция не ответила на вопрос, найдено ли оружие, из которого стреляли в Парубия. А также сознался ли львовянин в преступлении сам, хотя оба вопроса на брифинге прозвучали.

И СБУ, и полиция уже заявили, что приоритетная версия убийства - действия российских спецслужб. Но есть ли доказательства этому, сведения поступают противоречивые.

На брифинге во Львове глава областной СБУ Вадим Онищенко, отвечая на вопрос о российском следе, заявил, что "пока доказательной базы в рамках производства нет".

После этого СБУ выпустила пресс-релиз, где заявила, что сведения о причастности России уже получены. Хотя характер этих сведений не уточнялся.

Украинские СМИ со ссылкой на источники публикуют неофициальные подробности о показаниях подозреваемого. Утверждается, что мужчина на допросе признал свою вину и заявил, что российские спецслужбы ему обещали вернуть тело сына, погибшего на войне, а взамен требовали убить любого известного украинского политика. Львовянин знал, где живет Парубий, поэтому и решил убить его. К убийству он готовился год. А россияне предоставили ему оружие, которые он после убийства выбросил.

Данная версия уже вызвала большие сомнения у наблюдателей. Ведь получается, что мужчина решил пойти на убийство Парубия, за которое он рискует сесть на пожизненное, взамен на получение тела мертвого сына. Более правдоподобно звучала бы версия, что ему россияне пообещали за убийство Парубия вернуть живого сына из плена. Но, по озвученной в СМИ информации, речь идет о передаче тела погибшего сына. И в такой мотив действительно трудно поверить.

Однако, повторимся, пока официально эти показания не подтверждены. О них известно только из публикаций в СМИ.

О других версиях мы писали в отдельном материале.