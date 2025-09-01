Правоохранители выступили с брифингом во Львове после задержания подозреваемого в убийстве нардепа Андрея Парубия.

Полиция отказалась отвечать, найдено ли оружие убийства Парубия, и не стали отвечать, сознался ли задержанный в убийстве. Представители полиции и прокуратуры проигнорировали вопрос, который журналист выкрикнула на брифинге. При этом вопрос они услышали.

Правоохранители рассказали, что задержанный давно живет во Львове. Он не имел постоянного места работы, периодически подрабатывая. Курьером Glovo он не работал.

Версия российского следа в убийстве Парубия "рассматривается", но пока "доказательной базы в рамках уголовного производства нет", заявил глава Управления СБУ по Львовской области Вадим Онищенко.

Полиция добавила, что подготовка к убийству велась не один месяц, есть лица, которые инструктировали стрелка. Установлены ли эти лица, не сообщается.

Парубий не обращался в полицию и СБУ о предоставлении охраны, заявил начальник криминальной полиции Андрей Небитов на брифинге. Ранее об этом говорили его однопартийцы.

