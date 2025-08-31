После убийства бывшего спикера Андрея Парубия по спискам партии "Европейская солидарность" в Верховную Раду зайдёт экс-нардеп Татьяна Черновол.

Из официального списка Центральной избирательной комиссии следует, что в избирательном списке политической партии "Евроолидарность", следующей за Андреем Парубием в списке является Татьяна Чорновол – известная журналистка, активистка и бывшая народная депутатка.

В настоящее время Чорновол является действующим военнослужащим, с 24 февраля 2022 года воевала на передовой в составе 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Сам Парубий шел вторым номером в списке Евросоюза на выборах в 2019 году.

Напомним, накануне во Львове был убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Затем в Сети появился видеоролик с моментом убийства Парубия, а в "Евросолидарности" обвинили Россию.

Сегодня же однопартиец Парубия, народный депутат Владимир Арьев заявил, что за полгода до убийства Парубий просил предоставить себе охрану, но ему было отказано.

О том, кто такой Парубий и кто может за этим стоять мы писали в отдельном материале.

