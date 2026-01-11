Коррупция в ТЦК, новые меры против которой на днях анонсировал новый глава Офиса президента Кирилл Буданов, во многих территориальных центрах комплектации уже стала системой.

Киевлянин Юрий, которого недавно "мобилизовали" прямо с улицы, по дороге на работу, рассказал, как новичков буквально со старта "пускают по прайсу".

"У меня была отсрочка до конца 2025 года. И, буквально как только она закончилась, меня через пару дней "бусифицировали" прямо из-под супермаркета, куда я зашел за кофе по дороге на работу. Такое впечатление, что "кандидатов" вроде меня, с истекающими сроками бронирования отдельно "ведут". Я не сопротивлялся, не хамил, и ко мне военкомы тоже нормально отнеслись: сразу же намекнули на вариант "встать и уйти". Но такса заоблачная - 15 тысяч долларов, которые нужно было привезти сразу же. Судя по всему, расценки в последнее время поднялись, потому что я от знакомых слышал другие цены - выйти из буса и пойти домой можно было за 5 тысяч, а, когда уже привезут в ТЦК, - за 10 тысяч.

15 тысяч долларов у меня попросту нет, и быстро собрать такую сумму я не мог при всем желании, о чем им честно сказал.

Но, что интересно, мне тут же намекнули, что "есть другие возможности хорошо устроиться, более дешевые и будет запас по времени". Спросили, готов ли я, на что я ответил утвердительно.

После чего меня "распределили" в достаточно неожиданное место. Привезли в обычный бизнес-центр, там офисы, люди на работу-с работы постоянно ходят. Отдельные помещения - для мобилизованных. Все цивильно, есть туалет, душ, кухонный блок, нормальные спальные места, "комната отдыха" с книгами. Телефон попросили сдать, но у меня было два, поэтому один я сдал, а другой оставил, и этого никто не заметил. Поэтому можно было спокойно переписываться с родными. Электроэнергию в нашем "бизнес-ТЦК" еще ни разу не отключали. И позже, когда в половине Киева пропало отопление, нас это тоже не коснулось. Питание - отличное. Можно видеться с женой через день, правда, ненадолго.

В общем, как шутит моя жена, я тут устроился лучше всех, пока они сидят в хрущевке без света, воды и отопления.

Сразу же по "распределению" мне стали предлагать "варианты". Сказали, что по состоянию на сейчас я закреплен за бригадой, которая на позициях на фронте в Запорожской области. Но все еще можно "переиграть".

Суммы разные. Скажем, за 7 тысяч долларов можно будет попасть в президентский полк. Это самый крутой вариант, зарплата будет не меньше 50 тысяч гривен, плюс служба в Киеве в IT-подразделении в режиме 5/2 и с ночевкой дома. Если соглашаюсь на этот вариант, не нужно даже в учебку будет ехать.

Еще один вариант — за 5 тысяч долларов. Это тоже в Киеве, но через учебку, и с дежурствами, да и зарплата будет поменьше - в районе 30 тысяч или даже ниже.

За 3-4 тысячи могут подобрать варианты в тыловых регионах, но с проживанием в казарме.

Я пока думаю. Сразу загорелся на президентский полк, но потом ребята тут сказали, что со временем могут перебросить на фронт, и сколько времени я за 7 тысяч долларов пробуду в Киеве - непонятно. Поэтому я больше склоняюсь к "пакету за 5 тысяч" - со службой в Киеве (вроде речь идет об одном из подразделений ТРО, но точно я пока не знаю).

Насколько я успел выяснить, почти все мобилизованные, кто был со мной на распределении в бизнес-центре, "платные". То есть, получается, если человек сразу говорит, что готов платить, его пускают по "отдельной программе» с нормальными условиями и отношением", - заявил нам Юрий.