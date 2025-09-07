Сухопутные войска отреагировали на претензии военных по поводу взяточничества на распределительном пункте ДВРЗ в Киеве.

Комментарий появился в соцсетях войск и касается публикации разведчика с позывным "Крым", который сообщил, что с него на упомянутом пункте потребовали 8 тысяч долларов, чтобы передать ему в бригаду нужного мобилизованного.

Командование заявило, что расследовать эту историю без официального обращения военного не будут.

"В соцсетях распространяется информация о якобы фактах вымогательства денег с военнообязанных в одном из сборных пунктов. Описанная ситуация вызывает серьёзную обеспокоенность, и мы призываем автора сообщения предоставить детальную информацию (дату, место, лиц, причастных к инциденту) через официальные каналы обратной связи или горячие линии Сухопутных войск. Это позволит оперативно проверить факты и принять необходимые меры. Без официального обращения и подтверждённых доказательств такие обвинения остаются субъективными и не могут служить основанием для расследования", - заявили в Сухопутных войсках.

Ранее нардеп приводил статистику, согласно которой за год украинцы отдают сотрудникам ТЦК до 2 миллиардов евро взяток, чтобы избежать мобилизации.

А украинский предприниматель называл расценки на коррупционные услуги военкомов, которые исчисляются в тысячах долларов.