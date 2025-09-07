Командир разведвзвода 28ОмБР Ротан Крымский с позывным "Крым" рассказал о расценках взяток в Вооруженных силах Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Крымского, пытаясь забрать недавно мобилизованного знакомого в свое подразделение он столкнулся с пейволом - в ТЦК ему сказали что служить в конкретной бригаде стоит 8.000$, а отпустить домой без гарантий и брони - 30.000$.

"Конечно за 8000$ мобилизовать мне его немного не хватает денег, наверное нужно начинать красть соляру и откладывать на такие добрые дела. Вместе к победе! Товарищи!", - пишет "Крым"

Ранее мы писали о том, что во Львовской области судья пытался спасти брата от ТЦК и дал взятку военкомам.

Напомним, чиновник территориального центра комплектования Вооружённых сил требовал у семьи погибшего военного 1,3 млн грн за оформление полагающихся им по закону государственных компенсационных выплат.

