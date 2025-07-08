Чиновник территориального центра комплектования Вооружённых сил требовал у семьи погибшего военного 1,3 млн грн за оформление полагающихся им по закону государственных компенсационных выплат.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, публикуя кадры задержания подозреваемого в своём телеграм-канале.

По информации правоохранитлей, сначала работник ТЦК получил 1,2 миллиона гривен от вдовы погибшего, а впоследствии требовал дополнительно платить по 75 тысяч гривен ежемесячно.

К схеме оказалась причастна и супруга злоумышленника – сотрудница одного из районных центров комплектования армии в Запорожье.

Ранее следствием было установлено что в Днепре военком вымогал взятки с футбольной команды, угрожая мужчинам мобилизацией.

Задержанный входил в группу оповещения и вместе с другими служащими ТЦК и получал пустые бланки повесток для того, чтобы вручать их военнообязанным. Часть бланков повесток он забирал себе и продавал уклонистам.

Как мы также сообщали, в Винницкой области депутат сельсовета вымогала взятку у вдовы военного за демобилизацию её сына.