Украинские силовики, в частности Служба безопасности Украины, обвиняют компании в торговле с Россией через третьи страны с целью вымогательства. Однако до суда доходят единичные дела.

Об этом написал в Фейсбуке главный редактор издания "Наши деньги" Алексей Шалайский.

Он отметил, что торговля с РФ через другие страны не запрещена законами, но СБУ обвиняет бизнесменов в уплате налогов в РФ с проданной продукции и финансировании таким образом российской армии.

"Эта гипотеза используется только для того, чтобы загнать бизнес в тупик и провести с ним "конструктивные переговоры". Ни о каком торжестве справедливости – то есть передаче дела в суд – вообще речь не идет. Среди полутора сотен подобных историй, которые в свое время отмониторили "Наши деньги", до приговоров дошло всего несколько штук и исключительно таких, когда предприниматели заключили соглашение со следствием. То есть не выдержали давления, признались в том, что это преступление, заплатили несколько миллионов на "Армию дронов" и получили условный срок. Это давление выдержать, кстати, очень сложно. Потому что здесь не только обыски, арест счетов и т.д., но и безальтернативное содержание в СИЗО, потому что статья "государственная измена", - рассказал Шалайский.

При этом некоторые дела, которые уже почти были доведены до суда, внезапно закрывали "за отсутствием состава преступления".

"Поэтому я считаю, что это не борьба за справедливость и поиск предателей, а просто крутой трек заработков", - резюмировал свой пост Шалайский.

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