В Днепре военнослужащий районного территориального центра комплектования и социальной поддержки занимался вымогательством взяток со спортсменов. В случае неуплаты угрожал им мобилизацией.

Об этом сообщает ГБР, которое вело досудебное расследование дела вместе с СБУ.

По словам правоохранителей, военный запугивал своего знакомого тренера местной любительской футбольной команды мобилизацией. Предлагал помощь, если тот заплатит две тысячи гривен. Он рассказывал знакомому, что имеет свободный доступ к незаполненным бланкам повесток с печатями и подписью военного комиссара, которые могут уберечь от призыва, если их показывать на блокпостах.

Впоследствии военком предложил аналогичную услугу для всей футбольной команды, которая готовилась к выезду на матч в другой город. В общей сложности он получил от команды 35 тысяч гривен. Во время передачи средств военнослужащего задержали.

Как установило следствие, фигурант входил в группу оповещения и вместе с другими работниками ТЦК и получал повестки для того, чтобы вручать их призывникам. Некоторые из этих повесток он забирал себе, после чего продавал за деньги.

Его обвинили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее нардеп приводил статистику, по которой за год украинцы отдают сотрудникам ТЦК до двух миллиардов евро взяток, чтобы избежать мобилизации.

Мы рассказывали, как работают коррупционные схемы в ТЦК.