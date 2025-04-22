После начала полномасштабной войны влияние силовых структур внутри Украины практически на все процессы серьезно возросло.

В том числе это касается и отношений с бизнесом.

Мы уже писали, что дополнительные полномочия, которые получили правоохранительные органы в условиях военного положения, зачастую используется ими для усиления давления на бизнес с целью вымогательства или "отжатия" активов.

Такое давление было всегда. Но до войны у него был сдерживающий барьер в лице судебной системы, которая далеко не всегда выполняла команды силовиков. После 2022 года во-многом этот фактор был обнулен - суды попали в полную зависимость от силовой вертикали и очень редко пытаются ей перечить.

Поэтому практически все наблюдатели, а также ассоциации предпринимателей, в последние годы отмечают резкое усиление нажима на бизнес (подробно об этом мы писали здесь).

Наиболее типичная схема - фабрикации уголовных дел с последующей отправкой предпринимателей в СИЗО и вымогательством у них либо денег за освобождение, либо передачи активов под контроль определенных структур.

Однако, на пути этого процесса есть одно серьезное препятствие - многие предприниматели, чувствуя опасность, уезжают из страны и живут в Европе. А попытки достать их через процедуру экстрадиции заканчиваются провалом - европейские суды в последние время, как правило, отказывают в выдаче украинских граждан. В том числе и из-за фактора войны (во время которой любое место в Украине, включая СИЗО, является не безопасным для человека), а также из-за пыток и других массовых нарушений прав человека в местах лишения свободы.

То, что людей нельзя "вытянуть" из Европы уже давно вызывало большое недовольство украинских властей.

И в течение последнего года они предпринимали немало усилий, чтоб убедить европейцев выдавать граждан Украины по экстрадиционным запросам.

С одной стороны, была развернута массированная кампания в украинских и европейских СМИ, в рамках которой, на основании примеров отдельных беглецов (Комарницкий и т.д.) проводится линия, что "Европа стала убежищем для украинских коррупционеров и нужно эту ситуацию менять".

С другой стороны, Минюст отчитался о создании якобы "специализированных тюрьм" для экстрадированных в Украину граждан с хорошими условиями содержания и вдали от линии фронта на западе страны. Туда привозят уже европейские делегации, убеждая их, что люди будут в безопасности и их права не будут нарушаться. Также заявляется, что в СИЗО и колониях строятся укрытия и "привлекаются дополнительные ресурсы для поддержки безопасности" в условиях военного времени.

Министерство юстиции уверяет, что работа уже приносит плоды: если в 2024 в Украину были экстрадированы 75 человек, то за два месяца 2025-го - уже 26.

Впрочем, опрошенные "Страной" эксперты говорят, что заявления властей об улучшении ситуации с безопасностью и правами человека в украинских тюрьмах является блефом с целью снизить число отказов европейцев в экстрадиции.

"То, что люди могут спасаться в Европе от сфабрикованных в Украине дел против них - это одна из последних преград перед построением в Украине полноценного авторитарного режима. Украинская судебная система уже не может выполнять роль "амортизатора" произвола силовиков и прочих госструктур. Она сама у них под контролем. Однако, когда, например, предприниматель живет в ЕС и находится вне зоны досягаемости для властей, он может более эффективно отбивать атаки на свой бизнес. Это делает невозможным прямое вымогательство. Нужно использовать более сложные, а значит и более дорогие методы давления. Это власти очень злит, поэтому они и пытаются убедить европейцев начать выдавать украинцев по запросам. Для этого используются отдельные примеры коррупционеров. Хотя основной интерес у власти не к ним, а к сотням обычных предпринимателей, который бежали из страны от произвола, и которых хотят вернуть, чтоб вымогать с них деньги и активы", - сказал "Стране" источник в судебной системе.

Также эксперты говорят, что в реальности никаких отдельных тюрем для эстрадированных нет. Также как и нет возможности в большинстве СИЗО оборудовать полноценные бомбоубежища.

Подробности - в статье "Страны".

Статистика и реальность

Минюст рапортует об увеличении количества экстрадированных лиц за последнее время. Согласно официальному сообщению, в 2024-м из Польши были экстрадированы 44 человека, из Германии - 17, из Чехии и Румынии - по 3 человека. Всего - 75 лиц. За первых три месяца 2025 года экстрадиции были подвергнуты 26 лиц. При этом Украина передала иностранным государствам 36 лиц.

"Благодаря эффективному взаимодействию с международными партнерами процесс экстрадиции в Украину активизировался - количество переданных лиц выросло почти втрое", - заявляет начальник департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Евгений Горобец.

В сообщении говорится, что Государственная уголовно-исполнительная служба Минюста также обращает внимание на требования военного времени: "Среди важнейших шагов - строительство укрытий, разработка планов эвакуации и привлечение дополнительных ресурсов для поддержания безопасности".

То, что в министерстве поднимают тему укрытий наравне с состоянием камер в контексте экстрадиции, ожидаемо. Во время полномасштабной войны некоторые СИЗО и колонии оказались в зоне боевых действий, в большей или меньшей степени пострадав от них. Часть из них находится сегодня на захваченной Россией территории. Но и основное количество пенитенциарных учреждений на подконтрольной Киеву части Украины может пострадать во время ракетных обстрелов, так что вопросы о наличии и состоянием бомбоубежищ логичны.

Еще в 2022-м в Минюсте уверяли, что во время воздушных тревог осужденных и взятых под стражу лиц отводят "в безопасные места", и "большинство укрытий дополнительно оборудуются средствами отдыха, обогрева, емкостями для питьевой воды".

На деле же ситуация совсем иная. В опубликованном в апреле 2025 года отчете о посещении в 2024 году СИЗО в Черновцах представителями Харьковской правозащитной группы и организации "Защита заключенных Украины" приводится заявление одной из заключенной, согласно которому ни во время прибытия в изолятор, ни далее администрация не сообщили ей о наличии бомбоубежища и плана действий на случай воздушной тревоги. И ей никогда не предлагали спуститься в укрытие.

"Сказанное свидетельствует, что заключенные остаются незащищенными в камерных помещениях во время воздушной тревоги, что создает реальный риск для их жизни и здоровья в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в отчете.

Делается вывод, что указанные недостатки "могут существенно повлиять на процесс принятия решения компетентными органами иностранных государств относительно экстрадиции лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в Украину".

Экс-замминистра юстиции, курировавший пенитенциарную систему, Денис Чернышов в разговоре со "Страной" выразил сомнение, что хоть одно учреждение в системе в Украине имеет бомбоубежище, которое имеет соответствующие условия, чтоб укрыть там всех заключенных.

"Представьте: в Лукьяновском СИЗО находится более двух тысяч лиц. То есть после объявления воздушной тревоги их всех должны провести в укрытие. А это мужчины и женщины, которые должны пребывать отдельно. А есть ли в бомбоубежище достаточное количество туалетов, какая-то вентиляция, не говоря о том, какое количество персонала должно быть задействовано для поддержания порядка? Бывший министр юстиции Малюська сам признавал, что "физически невозможно" перевести в бомбоубежище Лукьяновский изолятор, так как невозможно, во-впервых, оперативно перевести несколько тысяч людей в бомбоубежище, и, во-вторых, "большого укрытия или бомбоубежища" "тут нет и никогда не было". При этом у меня есть официальные документы, согласно которым, в случае объявления воздушной тревоги в Лукьяновском СИЗО просто прекращаются все следственные действия! То есть, удерживаемых не ведут в те загадочные подземные сооружения, а позволяют следователям, детективам, прокурорам и адвокатам быстро переместиться в реальные бомбоубежищ. И здесь мы должны вспомнить, сколько реально "прилетов" было в районе Лукьяновки и каково расстояние от точек ударов до СИЗО! А ведь там в основном содержатся подозреваемые, чья вина еще не доказана судом. Кроме того, лица, находящиеся под стражей "закреплены" за судами, которые рассматривают их дела. Например, подследственные Высшего антикоррупционного суда (ВАКС — Ред.), а также Печерского и Шевченковского райсудов Киева будут содержаться на Лукьяновке или в незаконно функционирующем так называемом СИЗО СБУ на Аскольдовом переулке. О каких "максимально удаленных от боевых действий" местах ведет речь Минюст, непонятно. Или возьмем еще Львовский СИЗО. Там якобы есть бомбоубежище. Напомню, что это самый старый изолятор в пенитенциарной системе, построенный как женский монастырь. То есть по идее туда должны были загнать уйму строительной техники, использовать армированный бетон, прокладывать заново канализацию. На это нужны колоссальные деньги и усилия. Ведь опять-таки бомбоубежище должно быть рассчитано на всех лиц, пребывающих в этом СИЗО. Так вот, я сомневаюсь, что это реально сделать", - говоритЧернышов.

Комментируя вопрос размещения экстрадированных лиц, он допускает, что истинная реальная картина с состоянием помещений, отремонтированных для их нужд, далека от описываемой в отчетах для иностранных коллег.

"Общественности говорят, что, вот, камеры отремонтированы. Но на деле это как новая пуговица на старом кафтане. А вы поменяли санузлы, душевые, кухню, столовую? А часть камер, получается, остались как есть. При этом даже Офис генпрокурора рассылает письма в западные страны, в которых говорит о гарантиях, что в случае экстрадиции и решения суда о мере пресечения в виде заключения под стражу экстрадированный подозреваемый попадет именно в обновленную камеру. И тут тоже обман, так как Офис генпрокурора не имеет никакого отношения к выбору камеры. И вообще: разве Россия перестала бомбить всю территорию Украины?", - сказал Чернышов "Стране".

Минюст заявляет, что еще в январе прошлого года утвердил пять мест заключения для лиц, которые экстрадированы в Украину. Все они расположены в Черновецкой, Львовской и Закарпатской областях.

Однако, как говорит Чернышев, в данном случае речь не идет об отдельных "специализированных" СИЗО для экстрагированных. В этих тюрьмах и колониях также будут находиться и другие ожидающие приговора люди либо заключенные.



"Это опять неправда и манипуляция. Не создано отдельных учреждений. Только отдельные камеры. А сколько таких камер? А медицина? А персонал тоже проинспектировали? Даже если там будут золотые унитазы, но будут пытки, то это ок? Это же чистое очковтирательство", - говорит "Стране" Чернышов.

Также стоит отметить, что ракетные атаки осуществляются по всей территории Украины. В том числе и на западе страны.

"Дойные коровы" бегут из страны

Тревожных сигналов о состоянии пенитенциарной системы в Украине становится все больше. Нередко применение пыток. Как сообщило недавно Государственное бюро расследований, в Полтавском СИЗО жестоко и систематически пытали людей.

По данным следствия, "камера пыток" была обустроена на территории медицинской части. Там людей на несколько суток привязывали к металлической кровати без еды, воды и туалета. Это было "наказание" за отказ сотрудничать с администрацией, нарушение распорядка или жалобы на действия работников.

И это не единичный случай. Как писала "Страна", в СИЗО и колониях насилие поставлено "на поток". Чаще всего заключенных избивают и пытают для того, чтобы вымогать у них деньги. В этом смысле украинские тюрьмы уже давно стали "дойными коровами", приносящими прибыль и криминалитету, и "куму".

Широко используются для давления и статьи УК об угрозе нацбезопасности.

В частности, как мы уже писали, статья Уголовного кодекса 111-2 - "Пособничество государству-агрессору".

Статья серьезная - она предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок от 10 до 15 лет плюс конфискацию имущества. Часто эти дела фабрикуют против бизнесменов, которые до войны вели бизнес на территориях, ныне захваченных Россией (при том, что бизнес этот уже давно "отжат" россиянами и украинские собственники им не управляют).

"Статью 111 УК принимали весной 2022 года, когда только началась война и нужно было защищать страну. Но в итоге получили удобную статью, чтобы кошмарить бизнес. Имел раньше бизнес на ныне оккупированных территориях - ты уже под прицелом. Начинают уголовное дело, садят в следственный изолятор, и делают предложение. Статья страшная, поэтому люди принимают предложение и идут на сделку со следствием, после чего дело закрывается. Сначала по 111-2 занимались российскими и белорусскими бизнесменами, а после того, как они "закончились", перешли на украинские компании", - говорит экс-замглавы МВД Антон Геращенко.

Чем более состоятельный человек попадает на нары, тем выше к нему "интерес". При этом давление силовиков на бизнес резко усилилось во время полномасштабной войны.

"К сожалению, когда в последнее время стала распространенной практикой сделка со следствием, задержание довольно известных и богатых лиц было поставлено на поток. Человека задерживают на неограниченное время, давая, например, немыслимые залоги, не обращая внимание на состояние здоровья, потом знакомых или помощников, или вовсе незнакомых заставляют идти на сделку и начинают шантажировать бизнесмена с целью захвата бизнеса или каких-то других целей", - комментирует "Стране" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По его словам, такие истории влияют на решения в отношении крупных бизнесменов и бывших топ-чиновников, чьей выдачи из-за рубежа требует Украина.

"Крупный внутренний бизнес подавлен где-то с помощью внешних сил, где-то самой властью. А он выступал драйвером экономики. Правил нет. Все на ручном управлении. В информационной среде могут возникнуть опасные кризисы, которые даже крупный бизнес не способен преодолеть. Бизнесменам приходится серьезно тратиться на "крышу" - политическую, силовую, ту же информационную. Или же правдами-неправдами уезжать из Украины", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Источник "Страны" в бизнес-структурах говорит, что уезжают из страны многие предприниматели, которые сталкиваются с угрозами со стороны силовиков.

"Естественно, это не гарантирует спокойствие бизнесу. Но усложняет силовикам задачу вымогать с него деньги либо же отжимать актив. Очевидно, что, находясь на свободе и за границей, у человека появляется больше возможностей противостоять давлению, чем когда он сидит в СИЗО и подвергается пыткам. Поэтому силовики и возмущаются тем, что европейские суды не выдают людей по экстрадиции. Это сильно им затрудняет "кошмаривание" и "обилечивание" бизнеса. "Дойные коровы" оказываются вне зоны доступа. Но если сейчас европейцы поверят уговорам наших властей и начнут массово удовлетворять экстрадиционные запросы, то это создаст в Украине репрессивную систему "полного цикла", бороться с которой будет крайне сложно. Хотя, я не уверен, что в ЕС поведутся на рассказы о том, как замечательно в Украине соблюдают права человека и права заключенных. Слишком много фактов, которые говорят об обратном", - говорит источник в украинской бизнес-среде.