Скандально известного экс-главу Одесского ТЦК Евгения Борисова снова взяли под стражу с возможностью внесения залога в 402 миллионов гривен.

Об этом сообщает издание "Суспильне".

Вчера, 25 декабря ГБР задержало бывшего военкома на выходе из СИЗО в Киеве после того, как за него внесли залог 39 миллионов. Подозреваемому сообщили о новом подозрении: оформлении себе небоевой травмы как боевой и получении 165-ти тысяч из бюджета Украины.

Напомним, Борисов был задержан после появления информации о его намерениях бежать за границу.

Тем временем сообщается, что недвижимость его матери и жены в испанском курорте Марбелья, а также элитные автомобили были конфискованы решением суда и переданы в управление специального ведомства.

Ранее экс-военком пытался оформить себе инвалидность, не выходя из СИЗО.

Адвокаты подозреваемого в течение последних девяти месяцев пытались организовать для него направление на медико-социальную экспертизу, настаивая, что Борисов имеет немало болезней и требует постоянного наблюдения врачей.

При этом, по имеющейся информации, в настоящее время Борисов уволен из ВСУ по состоянию здоровья и снят с воинского учёта.