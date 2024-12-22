В Ковеле Волынской области пьяный работник ТЦК и СП врезался в автомобиль с детьми.

Видео места происшествия после аварии появилось в сети. На кадры попал мужчина в военной форме.

Местный военкомат подтвердил инцидент в своем Фейсбук-аккаунте.

"Ковельский РТЦК и СП подтверждает факт дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащего учреждения, которое произошло в результате управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто из участников инцидента не пострадал", - говорится в публикации ТЦК.

В ТЦК добавили, что полиция зафиксировала факт ДТП и виновника привлекут к ответственности: лишат водительских прав и оштрафуют за вождение в состоянии опьянения. Также военком понесет наказание за нарушение военной дисциплины.

Ранее мы рассказывали, как в той же Волынской области микроавтобус ТЦК марки "Рено" сбил насмерть пожилую женщину. ДТП произошло на пешеходном переходе.

А в Тернопольской области работники ТЦК во время погони сбили велосипедиста. Пострадавшего доставили в больницу.