Бывший начальник ТЦК Одесской области Евгений Борисов, подозреваемый по ряду статей, включая незаконное обогащение, опять вышел из СИЗО, и снова сразу же был задержан.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Борисов заплатил почти 40 миллионов гривен залога, чтобы выйти из следственного изолятора. Но ГБР заявляет, что получило информацию, что подозреваемый собирался скрыться от следствия и уехать за границу.

А потому экс-военкома задержали в Киеве и вручили новое подозрение ещё по нескольким статьям.

Тем временем сообщается, что недвижимость его матери и жены в испанском курорте Марбелья, а также элитные автомобили были конфискованы решением суда и переданы в управление АРМА.

Напомним, в мае Борисова уже задерживали сразу после выхода из СИЗО. Тогда чтобы выйти, он заплатил 12 млн гривен залога.

Ранее сообщалось, что Борисов пытался оформить себе инвалидность из СИЗО. Его адвокаты в течение девяти месяцев пытались организовать для него направление на МСЭК, настаивая, что подозреваемый имеет немало болезней и требует постоянного наблюдения врачей.

Напомним, в суде рассматривается дело о поездках бывшего одесского военкома Борисова на Сейшелы под видом раненого на фронте.