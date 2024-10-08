Государственное бюро расследований (ГБР) передало в суд дело о поездке экс-главы Одесского ТЦК Евгения Борисова на Сейшелы под видом раненого на фронте.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, в начале декабря 2022 года Борисов подделал медицинский документ, дающий ему право выехать за границу на лечение, а сам поехал на курорт.

Сейчас Борисов находится в СИЗО. Еще одно его дело о коррупции также было передано в суд.

Напомним, Борисова задержали в Киеве минувшим летом.

Против него было возбуждено уголовное производство по нескольким статьям УК Украины: о приобретении активов, стоимость которых более чем на 6 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы; о неявке вовремя на службу без уважительных причин в условиях военного положения; об уклонении от несения обязанностей военной службы путем обмана. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее Борисов внес залог в 12 миллионов гривен и вышел из СИЗО. Однако на выходе его сразу же повторно задержали.

Экс-военкома повторно отправили в СИЗО с залогом в 140 миллионов гривен.