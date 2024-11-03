Скандальный одесский экс-военком Евгений Борисов пытается из тюрьмы оформить себе инвалидность.

Об этом пишут украинские СМИ.

Напомним, сейчас Борисов находится в СИЗО по обвинениям в незаконном обогащении.

Как сообщает издание "Главком", адвокаты подозреваемого в течение последних девяти месяцев пытались организовать для него направление на МСЭК. Защита настаивает, что Борисов имеет немало болезней и требует постоянного наблюдения врачей. А дальнейшее содержание под стражей "приносит подозреваемому невыносимую боль и страдания".

Ранее экс-военком уже заявлял на суде, что может умереть в тюрьме из-за проблем с тромбами.

При этом, по информации издания, в настоящее время Борисов уволен из ВСУ по состоянию здоровья и снят с воинского учёта. Ресурс отмечает, что в случае оформления инвалидности и выхода из СИЗО под личное обязательство, подозреваемый получит право на выезд за границу.

Ранее в суд было передано дело о поездках Борисова на Сейшелы под видом раненого на фронте.

По данным следствия, в начале декабря 2022 года он сфабриковал медицинский документ, дающий право выехать за границу.

Напомним, тогдашнего военкома задержали в Киеве минувшим летом.

Против Борисова было возбуждено уголовное производство по нескольким уголовным статьям:

приобретении активов, стоимость которых более чем на 6 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы;

о неявке вовремя на службу без уважительных причин в условиях военного положения;

об уклонении от несения обязанностей военной службы путем обмана.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10-ти лет.