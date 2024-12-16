В Днепре суд избрал меру пресечения 37-летнему уроженцу Марганца, которого подозревают в совершении подрыва 14 декабря у здания ТЦК.

Об этом сообщает "Суспильне".

Прокурор требовал для подозреваемого заключения под стражу на 60 суток без права внести залог. Адвокат подсудимого настаивал на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. В итоге суд отправил его под стражу без права внесения залога до 12 февраля 2025 года.

37-летний уроженец Марганца, работающий барменом в Одессе, заявил, что его подставил куратор. Тот якобы сказал ему, что он должен облить краской человека, который берет взятки. А о взрывном устройстве подозреваемый не знал.

Также стало известно, что в суде Одессы слушается еще одно дело по обвинению этого мужчины в распространении запрещенных веществ.

Напомним, в результате взрыва возле здания ТЦК 14 декабря один человек погиб, четверо получили ранения, включая полицейского. Взрывчатка была заложена под лавочку.

В день подрыва 37-летнего террориста задержали. Как заявили в полиции, "предварительно известно, что фигурант действовал по указаниям спецслужб России".