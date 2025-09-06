Во Львовской области судья пытался спасти брата от ТЦК и дал взятку военкомам.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса генерального прокурора.

По информации ведомства, работник суда согласился повлиять на должностных лиц районного военкомата, чтобы освободить от мобилизации своего двоюродного брата, доставленного туда в июне этого года.

Для этого его племянница передала судье 8 тысяч долларов. Судья, используя свои связи, обеспечил освобождение родственника из помещения ТЦК без оформления решения о мобилизации и лично отвез его во Львов.

В настоящее время из-за произошедшего судье объявили подозрение, ему грозит лишение свободы до пяти лет. Параллельно расследуется возможная причастность работников ТЦК, которые могли получать неправомерную выгоду за освобождение от мобилизации.

Ранее мы писали, что чиновник территориального центра комплектования Вооружённых сил требовал у семьи погибшего военного 1,3 млн грн за оформление полагающихся им по закону государственных компенсационных выплат.

Нардеп приводил статистику, по которой за год украинцы отдают сотрудникам ТЦК до двух миллиардов евро взяток, чтобы избежать мобилизации.