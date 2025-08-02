Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало на взятке депутата от "Слуги народа" Алексея Кузнецова. Он подозревается в масштабной коррупционной схеме при закупке беспилотников и средств РЭБ для нужд Вооруженных сил Украины.

Среди других фигурантов также выявлены руководители районной и городской военных гражданских администраций и военнослужащие Национальной гвардии.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По версии следствия, суть схемы состоит в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам - до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.

Отдельно отмечается, что проведение этой операции стало возможно благодаря принятому недавно Верховной Радой закону № 4560-IX, которым возвращались полномочия антикоррупционных органов.

Кроме того, как сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники, среди задержанных НАБУ по делу нардепа Кузнецова - бывший губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

По данным газеты, Зеленский планировал в ближайшее время назначить Гайдая главой Ивано-Франковской либо Полтавской области.

Также издание сообщает, что задержаны ещё два человека - глава Мукачевской районной администрации и предприниматель.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский написал, что встретился с руководителями НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Семеном Кривоносом и Александром Клименко.

По итогам встречи Зеленский подтвердил, что на взятке были разоблачены один из нардепов, руководители районной и городской администраций, а также военнослужащие Нацгвардии.

"Благодарен антикоррупционным органам за работу", - написал Зеленский.

Судя по всему, это часть "антикриза" Банковой после того, как Зеленский сначала подписал закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов, а затем, после протестов и давления Запада, сам же внес законопроект о возвращении полномочий.

Какие последствия этого скандала будут для Зеленского, мы анализировали в отдельном материале.

Напомним, вчера Кривонос подтвердил обыски в доме бывшего заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы в Германии и назвал их причины.