Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос подтвердил обыски в доме бывшего заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы в Германии, о которых писал журнал Der Spiegel.

Об этом он сказал в комментарии 24-му каналу.

"Поскольку эта информация в данном случае уже является медийной, тем более что и немецкая сторона сообщила об этом. Да, я могу подтвердить, что соответствующие следственные действия проводили. Особо комментировать, опять же, в силу закона я не могу - ни перспективу этого уголовного производства, ни его суть. Но это уголовное производство активно расследуется. Мы ждем, соответственно, определенную информацию от немецких правоохранителей в рамках нашего международного сотрудничества", - сказал Кривонос.

Он добавил, что дело Шурмы "активно продвигается вперед".

"Чтобы не навредить этому сотрудничеству с правоохранителями иностранных государств, я не буду комментировать подробно, но могу сказать, что это дело активно продвигается вперед", - сказал директор НАБУ.

Напомним, Der Spiegel написал, что обыски у Шурмы провели по запросу НАБУ.

Ранее СМИ писали, что НАБУ организовало прослушку квартиры совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, и на записях может фигурировать Владимир Зеленский.