Фигуранты коррупционного дела экс-вице-премьера Алексея Чернышова строят элитные дома под Киевом. Речь идет о почти восьми гектарах территории, расположенных на берегу реки Козинка, которой владеет компания "Блум девелопмент", одним из совладельцев которой ранее был Чернышов.

Об этом сообщается в расследовании проекта Bihus.Info.

По предоставленным данным, позже Чернышов передал свою долю жене, а та – нынешней владелице компании Лилии Лысенко, которая ранее работала с Чернышовым и проходит по его нынешнему коррупционному делу, по которому ему вынесено подозрение.

При этом Лысенко также является соосновательницей жилищно-строительного кооператива "Солнечный берег", который, по сути, заказал строительство в Козине. Еще одной соосновательницей "Солнечного берега" является Инна Яцик, которая тоже фигурирует в материалах следствия.

Всего в Козине идет строительство четырех имений, которые после ремонта могут быть проданы ориентировочно за 12,5 млн долларов каждый.

Тем временем экс-нардеп Игорь Мосийчук сделал предположение, что реальным куратором строительства является "кошелек" президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич.

По информации Мосийчука, эти имения строятся для семей Зеленского, Чернышова, Миндича и для Андрея Ермака.

Ранее СМИ писали, что Чернышов оформил в "Нафтогаз" на зарплаты с пятью нулями свою прислугу и охрану.

Напомним, дело Чернышова касается получения взятки от застройщика. По версии следствия, Чернышов еще в должности главы Министерства развития общин и территорий поспособствовал, чтобы столичный застройщик получил земельный участок в Киеве под строительство жилого комплекса. Сам он обвинения отрицает.