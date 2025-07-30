Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует еще один эпизод в отношении бывшего вице-премьер-министра - министра национального единства Алексея Чернышова касательно оформления на должности в "Нафтогаз", который он возглавлял, охраны и домашнего персонала.

Об этом сообщает издание ZN со ссылкой на источники.

По их данным, должности для людей из обслуживающего персонала Чернышова предусматривали зарплату в размере не менее 300 тысяч гривен в месяц и бронирование от мобилизации.

Этот эпизод с трудоустройством в государственную компанию упоминался в постановлении суда, по которому у Чернышова в июне проводили обыски. Однако из-за ограничения полномочий НАБУ расследование пока приостановлено.

Напомним, дело Чернышова касается получения взятки от застройщика. По версии следствия, Чернышов еще в должности главы Министерства развития общин и территорий поспособствовал, чтобы столичный застройщик получил земельный участок в Киеве под строительство жилого комплекса. Сам он обвинения отрицает.

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