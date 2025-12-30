Во вторник, 30 декабря, в Украине идёт 1406-й день войны с Россией.

10.43 Ночью были прилеты по энергетике, обесточено "значительное количество" потребителей в Черниговской области, полностью или частично обесточены населенные пункты в Харьковской и Сумской областях, сообщает "Укрэнерго".

10.20 В Вышгороде под Киевом четвертые сутки нет света, сообщает ГСЧС и публикует видео одной из палаток обогрева, куда приходят многие жители.

10.08 На левом берегу Киева четвертые сутки продолжаются аварийные отключения света. На правом берегу действуют графики.

9.49 В Черниговской области дроны атаковали объекты энергетики, без света осталась "значительная часть" потребителей, сообщает ОВА.

9.35 О взрывах в Одессе сообщают местные паблики.

8.04 Зеленский согласен вынести на референдум вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе с взаимным отводом войск.

Об этом он заявил в интервью Fox News.

"Я думаю, что компромисс в том, что мы создадим свободную экономическую зону, которая у нас есть, и нам придётся отодвинуться на несколько километров назад. Это значит, что России приходится делать небольшие шаги назад на несколько километров… Эта свободная экономическая зона будет иметь конкретные правила. Что-то вроде такого референдума - это способ принять или не принять ее", - заявил Зеленский.