Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции, помимо Украины, обсудил проблемы европейцев.

Его главный тезис - США не собираются "бросать" Европу и рвать с ней связи.

"Мы не стремимся к разрыву, а хотим оживить старую дружбу и обновить величайшую цивилизацию в истории человечества", - заявил он.

Но при этом он вновь провел главный тезис Трампа о том, что "Европа должна быть в состоянии сама себя защитить" (читай - европейцы должны больше денег тратить на военные цели).

В части глобализации он заявил: "Это была глупая идея, которая игнорировала уроки более чем 5000-летней истории человечества, и это заблуждение дорого нам обошлось".

Отдельно госсекретарь раскритиковал ООН, заявив, что организация продемонстрировала беспомощность в вопросах Газы и Украины. По его словам, международное право становится "прикрытием для тех, кто его нарушает".

"Мы не живем в идеальном мире, и мы не можем продолжать позволять тем, кто открыто и нагло угрожает нашим гражданам и ставит под угрозу нашу глобальную стабильность, прикрываться абстракциями международного права, которые они сами регулярно нарушают", - заявил Рубио (подробнее о том, почему США хотят повернуть вспять процесс глобализации мы писали в отдельном материале).

Рубио также раскритиковал ситуацию с миграцией и энергетической политикой.

"Мы открыли наши двери беспрецедентной волне массовой миграции, которая угрожает сплоченности наших обществ, преемственности нашей культуры и будущему нашего народа", - заявил он.

Отдельно он упомянул ограничения в энергетике из-за так называемого "климатического культа", подчеркнув, что США и Европа "сделали эти ошибки вместе".

Напомним, в прошлом году на Мюнхенской конференции с разгромной критикой европейцев выступил и вице-президент США Джей ди Вэнс.

При этом сегодняшние заявления Рубио внешне прозвучали более мягко, чем прошлогодняя речь Вэнса. Но по сути смысл был такой же - Европа должна меняться, полностью следуя в фарватере новой политики США.