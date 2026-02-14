Президент Украины Владимир Зеленский публично высказал негативное мнение о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

Соответствующий фрагмент выступления украинского лидера на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности был показан в эфире телемарафона.

"Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта", – заявил украинский президент.

Орбан ответил на резкие слова Зеленского в свой адрес на своей странице в соцсети Х.

"Дорогой Владимир Зеленский. Спасибо за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз. Она значительно поможет венграм яснее увидеть ситуацию. Однако вы кое-что неправильно понимаете: эта дискуссия не обо мне и не о вас. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского союза", – написал премьер Венгрии.

Накануне Орбан назвал Украину врагом Венгрии из-за требований отказаться от российских энергоресурсов.

Ранее премьер Венгрии обвинил Киев во вмешательстве в избирательный процесс своей страны.