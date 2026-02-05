Президент США Дональд Трамп заявил о своей полной поддержке премьер-министра Венгрии Виктора Орбана накануне апрельских выборов.

Соответствующая публикация появилась на странице американского лидера в его соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что Орбан усердно борется за интересы Венгрии и её народа, защищая страну, развивая экономику, создавая рабочие места, укрепляя торговлю, останавливая нелегальную иммиграцию и обеспечивая верховенство закона и порядка. По словам Трампа, именно благодаря Орбану отношения между Венгрией и США достигли беспрецедентного уровня сотрудничества и конкретных достижений в период его администрации.

"Высокоуважаемый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – по-настоящему сильный и мощный лидер с доказанным послужным списком выдающихся результатов. Он неустанно борется за свою Великую страну и народ и любит их – так же, как я люблю Соединённые Штаты Америки. Виктор усердно работает над защитой Венгрии, ростом экономики, созданием рабочих мест, развитием торговли, остановкой нелегальной иммиграции и обеспечением закона и порядка! Отношения между Венгрией и Соединёнными Штатами достигли новых высот сотрудничества и впечатляющих достижений при моей Администрации – во многом благодаря премьер-министру Орбану. Я с нетерпением жду продолжения тесной совместной работы с ним, чтобы обе наши страны могли и дальше продвигаться по этому замечательному пути к успеху и сотрудничеству. Я с гордостью поддержал Виктора на переизбрание в 2022 году и имею честь сделать это снова. Виктор Орбан – настоящий друг, боец и победитель, и он пользуется моей полной и безоговорочной поддержкой на переизбрание на пост премьер-министра Венгрии – он никогда не подведёт великий народ Венгрии!" – написал президент США.

Ранее Трамп сообщил, что провёл долгий и обстоятельный телефонный разговор с Си.

Напомним, мы подробно разбирались, кто победит на выборах в Венгрии и как это повлияет на Евросоюз и Украину.