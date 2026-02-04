Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.

Соответствующая публикация появилась на странице американского лидера в его соцсети Truth Social.

По словам Трампа, беседа охватила множество ключевых тем, в частности двустороннюю торговлю, военные вопросы, закупки Китаем нефти и газа у Соединённых Штатов, а также конфликт России и Украины.

"Отношения с Китаем и мои личные отношения с председателем Си – чрезвычайно хорошие, и мы оба понимаем, насколько важно сохранять их такими. Я считаю, что в течение следующих трёх лет моего президентства будет достигнуто много позитивных результатов, связанных с председателем Си и Китайской Народной Республикой!" – подчеркнул президента США.

Напомним, перед этим сегодня Си Цзиньпин поговорил по телефону с лидером РФ Владимиром Путиным.

Ранее Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином была "замечательной для обеих наших стран".

Белый дом инциденты с захватом танкеров не помешает Трампу сохранить хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпином.