Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером Китая Си Цзиньпином была "замечательной для обеих наших стран".

Об этом он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

По его словам, в дальнейшем эта встреча приведет к "вечному миру".

"Эта встреча приведет к вечному миру и успеху. Пусть Бог благословит как Китай, так и США", - добавил американский президент.

Напомним, ранее некоторые западные СМИ назвали встречу неудачной для Вашингтона. Видимо, Трамп таким образом с ними полемизирует.

Сообщалось, что Трамп поставил под вопрос усиление санкций против России после встречи с председателем КНР.

Ранее мы сообщали, что на встрече в Южной Корее глава Соединенных Штатов и Си Цзиньпин договорились о совместной работе над урегулированием войны в Украине.

Чем обернулась эта встреча для Украины, мы разбирали в отдельном материале.

