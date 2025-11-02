Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином была "замечательной для обеих наших стран"
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером Китая Си Цзиньпином была "замечательной для обеих наших стран".
Об этом он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.
По его словам, в дальнейшем эта встреча приведет к "вечному миру".
"Эта встреча приведет к вечному миру и успеху. Пусть Бог благословит как Китай, так и США", - добавил американский президент.
Напомним, ранее некоторые западные СМИ назвали встречу неудачной для Вашингтона. Видимо, Трамп таким образом с ними полемизирует.
Сообщалось, что Трамп поставил под вопрос усиление санкций против России после встречи с председателем КНР.
Ранее мы сообщали, что на встрече в Южной Корее глава Соединенных Штатов и Си Цзиньпин договорились о совместной работе над урегулированием войны в Украине.
Чем обернулась эта встреча для Украины, мы разбирали в отдельном материале.
