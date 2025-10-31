На прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел первые с момента своего повторного прихода к власти санкции против России: под них попали две крупнейшие нефтяные компании РФ "Роснефть" и "Лукойл". Он также отменил запланированную с президентом РФ Владимиром Путиным встречу в Будапеште и вновь обвинил Москву в неуступчивости по вопросу прекращения войны в Украине.



Вчера состоялась встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой, как накануне анонсировал сам президент США, он поднял тему прекращения закупок Китаем российской нефти.



То есть в целом создавалось впечатление, что Трамп взял курс на жесткое давление в адрес Москвы.



Однако по итогам прошедшей встречи Си Цзиньпина с Трампом западные СМИ вдруг начали писать о том, что у американского президента вновь поменялась концепция и пыл в плане усиления давления на Россию ослабевает. Такой вывод СМИ делают из слов Трампа о том, что он не обсуждал с Си вопрос российской нефти, а также на основании информации о сокращении американских войск в странах Восточной Европы и о нежелании Вашингтона давать Украине "Томагавки".



Что происходит в реальности?



Начнем с санкций. Мы уже писали, что веденные против "Роснефти" и "Лукойла" санкции не представляют для России нечто принципиально нового: еще в начале года под аналогичные ограничения попали две другие крупные российские компании, "Сургутнефтегаз" и "Газпром-нефть". Меры нанесли определенный ущерб, вызвав необходимость дополнительно тратиться на схемы обхода ограничений и на скидки для потребителей, однако существенно на продажах не отразились и уж точно их не остановили. Как прогнозируют эксперты, аналогичные последствия будут и у санкций против "Роснефти" и "Лукойла": после первоначальной паузы в закупках для выстраивания новых схем поставок они возобновятся.



Совсем другого уровня угрозу представляли бы вторичные санкции – пошлины против покупателей российской нефти. Но их Белый дом не вводит и даже в последнее время почти не обсуждает.



Нет никакой информации и о том, что Китай согласился на сокращение закупок российских энергоносителей после встречи Си и Трампа. Да и сам президент США, как писалось выше, сообщал, что нефть стороны не обсуждали, а лишь в целом говорили, каким образом можно положить конец войне в Украине. Это уже вызвало встревоженные комментарии западных СМИ, усиленные новостью о выводе американских войск из Восточной Европы. СМИ пишут, что "Трамп вновь отворачивается от Украины".



Впрочем, какие-либо радикальные выводы из происходящего делать, вероятно, пока не стоит. Скорее всего, мы наблюдаем все те же "качели Трампа", феномен которых мы уже подробно анализировали. Он объясняется тем, что Трамп стоит перед выбором из трех возможных стратегий действий в Украине, каждая из которых несет для него потенциальную угрозу.

Первая – начать системно давить на Путина, чтобы тот пошел на уступки по условиям мира в Украине: дать "Томагавки" и другое новое оружие ВСУ, ввести пошлины против покупателей российских энергоносителей. Но каждый из этих шагов сопряжен с риском резкой эскалации: вторичные пошлины могут вызвать новую мировую торговую войну с Китаем и Индией (а Трамп с ними настроен договариваться), по поводу же передачи "Томагавков" из Москвы уже звучат угрозы вплоть до ядерных. О неких последствиях этого решения Трампу сказал лично Путин во время их последнего разговора, после которого, напомним, президент США заявил, что "Томагавки" Украине давать пока не будет. Более того, в последнюю неделю РФ продолжила активно делать ядерные намеки, проведя испытания ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон". О том, что Трамп эти намеки не пропускает мимо ушей, свидетельствует его внезапное заявление о возобновлении Америкой ядерных испытаний (что он напрямую связал с испытанием российских носителей). Оно вызвало шок у многих в самих США, но стало признаком того, что Белый дом угрозу потенциального ядерного противостояния воспринимает серьезно. Хотя вряд ли готов подводить к нему дело из-за Украины, что, собственно, и является, как и во времена Джо Байдена, главным ограничителем для США в любых мерах против России.



Вторая стратегия – давить на Владимира Зеленского, чтобы тот принял условия Кремля. Теоретически это более быстрый путь, так как у Вашингтона огромное число рычагов влияния на украинскую власть. Но реализовать его непросто, поскольку Киев и европейцы, а также часть республиканцев в США этому активно сопротивляются. Другое дело, что Трамп может скрытно подводить дело к уменьшению поддержки (тормозить поставки оружия или разведывательной информации), чтобы ухудшить положение ВСУ на поле боя и вынудить Зеленского отвести войска из Донецкой области не в качестве уступки Путину, а в силу военной необходимости, как это в марте произошло с плацдармом в Курской области, после чего можно будет говорить с Путиным о перемирии по линии фронта. Впрочем, каких-либо признаков того, что Вашингтон начал реализацию этого сценария, пока нет.



Третья стратегия – умыть руки, постепенно сокращая участие США в войне и в миротворческих усилиях (до того момента, пока для них не сложится благоприятная обстановка).

В принципе, эта та стратегия, которой Трамп де-факто и так следует, прекратив, например, бесплатные поставки оружия в Украину и обещая давать его только за деньги, что тут же обострило проблему финансирования Киева. Однако для Зеленского и европейцев это плохой вариант, поэтому они, используя в качестве союзников многих американских политиков, пытаются не допустить отхода Трампа от украинских дел и побудить его встать на путь усиления давления на РФ. К последнему Белый дом побуждает и очень влиятельное среди республиканцев нефтегазовое лобби, которое рассчитывает за счет санкций выдавить с мирового рынка российские нефть и газ. Поэтому просто умыть руки для Трампа при всем его желании тоже проблематично.



В общем, выбор для президента США одной из трех стратегий крайне непрост и чреват проблемами при любом сценарии. Поэтому Трамп пока следует принципу "шаг вперед, два шага назад", пробуя разные варианты в надежде, что со временем в мире или на поле боя в Украине поменяются какие-либо обстоятельства, что откроет путь к мирному урегулированию без описанных выше рисков. Либо нечто побудит Трампа выбрать одну из трех стратегий и действовать строго в соответствии с нею.