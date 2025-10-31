США выводит часть своих войск из стран Восточной Европы, потому что подготовка европейских армий стала лучше. Вывод американского контингента продолжится и в следующем году.

Об этом пишет издание Kyiv Post со ссылкой на источники.

Издание подтверждает, что за снижением военного присутствия в Румынии последуют аналогичные "корректировки" в Болгарии, Венгрии и Словакии. Вывод войск оттуда начнётся уже с середины декабря.

По словам двух западных чиновников, знакомых с переговорами о присутствии военных сил, США считают, что европейские сухопутные армии уже лучше подготовлены, чем раньше.

Американских союзников предупредили, что следует ожидать сокращения присутствия войск США и в следующем году, после окончания текущих ротаций.

Чтобы успокоить обеспокоенных союзников, в Вашингтоне отметили, что численность американских войск в Польше и странах Балтии не изменится.

Летом СМИ писали, что Вашингтон может отозвать до 33% американского военного контингента с европейского континента.

А в сентябре сообщалось, что новая стратегия Пентагона, разработанная по указу Дональда Трампа, подразумевает сокращение американских войск в Европе.