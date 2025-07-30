Пентагон не дал европейским союзникам никаких гарантий относительно сохранения военного присутствия США.

Об этом стало известно после встречи министров обороны балтийских стран с министром обороны США Питом Хегсетом в Вашингтоне, передаёт американское информационное агентство Bloomberg.

При этом глава оборонного ведомства Эстонии Ханно Певкур отметил, что любое решение о выводе войск США из Европы будет обсуждаться с НАТО.

"Нам дали обязательство, что единое решение не будет принято неожиданно для Европы. Это будет обсуждаться", – заявил Певкур.

Начальник минобороны Эстонии сказал, что он и его коллеги из Латвии и Литвы дали понять американцам, что активное присутствие войск на восточной границе Североатлантического альянса имеет решающее значение для пресечения любых потенциальных агрессивных действий со стороны Москвы.

Однако Хегсет не дал никаких твёрдых обязательств по сохранению присутствия в Прибалтике.

"Он сказал, что не хочет делать никаких прогнозов, и это разумно, потому что они будут смотреть на расположение сил в течение этой осени", – пояснил глава Минобороны Эстонии.

Ранее в Politico писали, что США могут вывести из Европы до трети своих войск.

Напомним, Белый дом может вывести войска из стран Восточной Европы как одно из ключевых условий РФ для прекращения войны с Украиной.