Вашингтон может отозвать до 33% американского военного контингента с европейского континента.

Об этом пишет газета Politico.

Сейчас число американских военнослужащих в Европе варьируется от 90 до 100 тысяч человек. Наибольшая часть из них размещена в Германии – около 35 тысяч личного состава.

"Для ФРГ военная поддержка США долгое время была краеугольным камнем национальной безопасности – со времён холодной войны и до наших дней. Имея постоянные пробелы в собственных возможностях, от боеприпасов и боеготовности до стратегического сдерживания, Берлин продолжает сильно зависеть от американских сил", – отмечает издание.

Эксперты считают, что ближайшим решением президента США Дональда Трампа станет вывод около 20 000 американских военнослужащих, отправленных на европейский континент в 2022 году при правлении Джо Байдена. Однако это не слишком повлияет на американское присутствие, так как составит менее трети имеющегося контингента.

Ранее появилась информация, что Трамп готов вывести из Европы 20 тысяч американских военных.

Как мы также сообщали, Белый дом может выполнить требование Кремля по выводу войск США из стран Восточной Европы как одно из ключевых условий для прекращения войны с Украиной.