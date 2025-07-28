Президент США Дональд Трамп, как и во время своего первого срока, часто общается по личному телефону с мировыми лидерами на формальные и личные темы, игнорируя официальный протокол.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Среди частых собеседников президента США издание называет президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Часто они созваниваются, чтобы "просто поболтать", иногда обсуждают реальные вопросы мирового значения.

Мировые лидеры, желающие сохранить благосклонность Трампа, регулярно звонят ему и пишут сообщения. При этом иногда Трамп показывает фрагменты своих переписок другим лидерам.

Некоторые диалоги "могут поразить помощников". Например, газета приводит диалог, как Трамп и Макрон "братались", приветствуя друг друга.

"Это было странно забавно - Трамп произносил "Эммануэлллллль" и действительно вытягивал букву "л", а затем Макрон отвечал "Дональдддддд" и вытягивал букву "д". И так продолжалось взаимно", - говорит источник.

Ранее издание сообщало, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа папочкой говоря о его усилиях по разрешению конфликта Ирана и Израиля.

Позже глава Альянса объяснил свои слова, назвав это не подхалимством, а выражением признательности.