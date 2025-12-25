В Украине сегодня официально отмечают Рождество: в прошлом году власти решили отменить выходной день 7 января, когда ранее его праздновали все украинские православные конфессии. Также на празднование Рождества 25 декабря с прошлого года перешли Православная церковь Украины и греко-католики. При этом УПЦ и Киевский патриархат Филарета придерживаются традиционной даты 7 января.

25 декабря Рождество отмечают западные христиане, прежде всего католики и протестанты, а также часть православных церквей.

При этом значительная часть христиан продолжает праздновать Рождество по старому, юлианскому календарю. Это различие связано не с вероучением, а с разными календарями, которыми пользуются церкви: юлианский, григорианский и новоюлианский.

Католики и протестанты используют григорианский календарь и отмечают Рождество 25 декабря.

Что касается православных, то Русская, Сербская, Грузинская, Иерусалимская, Коптская и Эфиопская православные церкви, как и УПЦ, остаются на юлианском календаре и празднуют Рождество 7 января.

К православным церквям, перешедшим на новоюлианский календарь (совпадает с григорианским), относятся церкви Греции, Румынии, Болгарии, Кипра, а также Константинопольский патриархат и ПЦУ, они отмечают Рождество 25 декабря.

Для справки

Григорианский и новоюлианский календари - это современные системы исчисления времени, основанные на тропическом годе, но с разными правилами високосных лет. Григорианский (наш гражданский) календарь был введен в 1582 году для исправления ошибок юлианского, а новоюлианский, разработанный Милутином Миланковичем, в 1923 году. Он точнее и используется многими православными церквями. При этом сегодня оба календаря (кроме Пасхалий) совпадают с разницей в 13 дней относительно старого юлианского.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский поздравил тех, кто сегодня Рождество 25 декабря, и заявил, что украинцы в этот праздничный день загадывают, чтобы умер "он". СМИ расценили это как намек на смерть Владимира Путина.

Ранее мы сообщали, что вместо Рождества 7 января по старому стилю, которого придерживается Украинская православная церковь, Зеленский ввёл День программиста.