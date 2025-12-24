Вместо Рождества по старому стилю, по которому живёт Украинская православная церковь, в Украине 7 января будут отмечать День программиста.

Кабинет министров согласовал соответствующий указ Владимира Зеленского, который опубликовал в своем телеграм-канале народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. На момент публикации новости на сайте Офиса президента указ ещё не обнародован.

Согласно указу, День программиста официально ежегодно следует отмечать 7 января.

"Учитывая значительный вклад специалистов по информационным технологиям в развитие цифровой экономики и цифровой безопасности государства, что играет важную роль в укреплении национальной безопасности и обороноспособности Украины, а также развития ІТ-индустрии, постановляю установить в Украине профессиональный праздник День программиста, который отмечать 7 января", - говорится в документе.

С 2007 года 7 января отмечается Международный день программистов.

Напомним, позавчера Зеленский анонсировал очередные изменения в перечне праздничных дней.

Как мы писали, летом 2023 года президент подписал закон о переносе празднования Рождества на 25 декабря, по западному образцу. Также День украинской государственности перенесли на 15 июля вместо 28 июля, а День защитников и защитниц Украины с 1 октября на 14 октября.