Рада установила Национальный день молитвы, который будут отмечать в годовщину вторжения РФ
В Украине 24 февраля ежегодно, в годовщину вторжения РФ, будут отмечать Национальный день молитвы.
Соответствующее постановления одобрила Верховная Рада 255 голосами.
В этот день парламент будет начинать заседания с исполнения так называемого духовного гимна Украины "Боже великий, единый", созданного в 1885 году композитором Николаем Лысенко и поэтом Александром Конисским.
Слова гимна такие:
Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.
Также принятое постановление предписывает Кабинету министров в течение трех месяцев со дня принятия разработать с привлечением представителей Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и утвердить комплексный план мероприятий празднования на государственном уровне Национального дня молитвы. А областным и Киевской городской государственным администрациям обеспечивать подготовку и осуществление празднования Национального дня молитвы.
Отметим, что праздник с аналогичным названием ежегодно отмечают в США в первый четверг мая. В этот день всех американцев призывают собираться вместе и молиться так, как предписывает их вера.
Как мы писали, законопроект внесла в Верховную Раду группа депутатов во главе с Давидом Арахамией.
Напомним, в начале 2022 года западные СМИ писали, что Россия вторгнется в Украину 16 февраля. На фоне этого Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения.