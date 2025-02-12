В Украине 24 февраля ежегодно, в годовщину вторжения РФ, будут отмечать Национальный день молитвы.

Соответствующее постановления одобрила Верховная Рада 255 голосами.

В этот день парламент будет начинать заседания с исполнения так называемого духовного гимна Украины "Боже великий, единый", созданного в 1885 году композитором Николаем Лысенко и поэтом Александром Конисским.

Слова гимна такие:

Боже великий, єдиний,

Нам Україну храни,

Волі і світу промінням

Ти її осіни.

Світлом науки і знання

Нас, дітей, просвіти,

В чистій любові до краю,

Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,

Нам Україну храни,

Всі свої ласки-щедроти

Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,

Дай доброго світу,

Щастя дай, Боже, народу

І многая, многая літа.

Также принятое постановление предписывает Кабинету министров в течение трех месяцев со дня принятия разработать с привлечением представителей Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и утвердить комплексный план мероприятий празднования на государственном уровне Национального дня молитвы. А областным и Киевской городской государственным администрациям обеспечивать подготовку и осуществление празднования Национального дня молитвы.

Отметим, что праздник с аналогичным названием ежегодно отмечают в США в первый четверг мая. В этот день всех американцев призывают собираться вместе и молиться так, как предписывает их вера.

Как мы писали, законопроект внесла в Верховную Раду группа депутатов во главе с Давидом Арахамией.

Напомним, в начале 2022 года западные СМИ писали, что Россия вторгнется в Украину 16 февраля. На фоне этого Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения.