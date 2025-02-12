Рада предписала всем молиться 24 февраля. Фото: из открытых источников

В Украине 24 февраля ежегодно, в годовщину вторжения РФ, будут отмечать Национальный день молитвы.

Соответствующее постановления одобрила Верховная Рада 255 голосами.

В этот день парламент будет начинать заседания с исполнения так называемого духовного гимна Украины "Боже великий, единый", созданного в 1885 году композитором Николаем Лысенко и поэтом Александром Конисским.

Слова гимна такие:

Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.

Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.

Также принятое постановление предписывает Кабинету министров в течение трех месяцев со дня принятия разработать с привлечением представителей Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и утвердить комплексный план мероприятий празднования на государственном уровне Национального дня молитвы. А областным и Киевской городской государственным администрациям обеспечивать подготовку и осуществление празднования Национального дня молитвы.

Отметим, что праздник с аналогичным названием ежегодно отмечают в США в первый четверг мая. В этот день всех американцев призывают собираться вместе и молиться так, как предписывает их вера.

Как мы писали, законопроект внесла в Верховную Раду группа депутатов во главе с Давидом Арахамией.

Напомним, в начале 2022 года западные СМИ писали, что Россия вторгнется в Украину 16 февраля. На фоне этого Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

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