В Раде зарегистрировали еще один законопроект с предложением ввести новый праздник - День благодарения Богу.

Предыдущий документ Виктор Мялик (За будущее) подал сам, а этот - уже вместе с руководством парламента и монобольшинства. Что увеличивает шансы на его принятие.

Текста документа пока нет.

Ранее также любитель вносить броские законопроекты, которые не находят поддержки парламента, Георгий Мазурашу предлагал отмечать в Украине просто День благодарения — по аналогии с США.

Напомним, сегодня Украина впервые официально отмечает Рождество только 25 декабря.

Напомним, согласно прошлогоднему опросу в "Дие", 58,99% проголосовавших выбрали дату празднования 25 декабря, а 25,48% - 7 января.

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