Члены партии "Слуга народа" предлагают сделать 24 февраля, дату начала полномасштабного вторжения РФ, Национальным днем молитвы. Соответствующий законопроект внесла в Верховную Раду группа депутатов во главе с Давидом Арахамией.

Карточка документа появилась на сайте парламента.

В законопроекте также предлагается, чтобы Рада начинала заседания в этот день с исполнения так называемого духовного гимна Украины "Боже великий, единый". Эта композиция была написана в 1885 году композитором Николаем Лысенко и поэтом Александром Конисским.

Слова гимна такие:

Боже великий, єдиний,

Нам Україну храни,

Волі і світу промінням

Ти її осіни.

Світлом науки і знання

Нас, дітей, просвіти,

В чистій любові до краю,

Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,

Нам Україну храни,

Всі свої ласки-щедроти

Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,

Дай доброго світу,

Щастя дай, Боже, народу

І многая, многая літа.

Отметим, что праздник с аналогичным названием отмечается в США ежегодно в первый четверг мая. В этот день всех американцев независимо от конфессии призывают собираться вместе и молиться так, как предписывает их вера.

Национальный день молитвы был установлен Конгрессом США как день, когда людям следует обращаться к Богу "в молитве и медитации". Закон, формализующий ежегодное празднование Национального дня молитвы, вступил в силу в 1952 году. Хотя сама идея такого дня возникла гораздо раньше - ее предложил первый президент США Джордж Вашингтон.

Напомним, что в начале 2022 года американские и европейские СМИ писали, что Россия вторгнется в Украину 16 февраля. На фоне этого Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения.

В Раде во время пленарного заседания народные депутаты отметили его, спев под сопровождение оркестра гимн Украины и подняв украинские флаги.