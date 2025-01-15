В "Слуге народа" предлагают сделать 24 февраля Национальным днем молитвы. Такой праздник есть в США
Члены партии "Слуга народа" предлагают сделать 24 февраля, дату начала полномасштабного вторжения РФ, Национальным днем молитвы. Соответствующий законопроект внесла в Верховную Раду группа депутатов во главе с Давидом Арахамией.
Карточка документа появилась на сайте парламента.
В законопроекте также предлагается, чтобы Рада начинала заседания в этот день с исполнения так называемого духовного гимна Украины "Боже великий, единый". Эта композиция была написана в 1885 году композитором Николаем Лысенко и поэтом Александром Конисским.
Слова гимна такие:
Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.
Отметим, что праздник с аналогичным названием отмечается в США ежегодно в первый четверг мая. В этот день всех американцев независимо от конфессии призывают собираться вместе и молиться так, как предписывает их вера.
Национальный день молитвы был установлен Конгрессом США как день, когда людям следует обращаться к Богу "в молитве и медитации". Закон, формализующий ежегодное празднование Национального дня молитвы, вступил в силу в 1952 году. Хотя сама идея такого дня возникла гораздо раньше - ее предложил первый президент США Джордж Вашингтон.
Напомним, что в начале 2022 года американские и европейские СМИ писали, что Россия вторгнется в Украину 16 февраля. На фоне этого Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения.
В Раде во время пленарного заседания народные депутаты отметили его, спев под сопровождение оркестра гимн Украины и подняв украинские флаги.