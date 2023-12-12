Народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу предлагает узаконить ежедневную молитву за победу ВСУ и освобождение всей территории Украины.

Он уже внес в Верховную Раду проект постановления по этому поводу.

У себя в Facebook Мазурашу заявил, что такая молитва ранее "меняла ход истории" в других странах.

По его словам, в Британии Черчилль в мае 1940 года учредил день национальной молитвы. "После этого через пять дней в страну прилетело известие об успешной эвакуации британской армии из Дюнкерка", - проводит параллели депутат.

Также он говорит, что национальную молитву объявили в США накануне высадки союзников в Нормандии в 1944 году.

При этом сам Мазурашу предлагает проводить всеобщую молитву не однократно, как в США и Британии, а каждый день.

Ранее Мазурашу у себя на странице в Facebook опубликовал пост, в котором спросил, возможно ли движение к свободе, если власть относится к гражданам, "как к рабам".

А в январе народный депутат назвал секретаря СНБО Алексея Данилова лживым чиновником за его слова о том, что видео с повестками - фейки РФ