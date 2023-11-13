Депутат фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу у себя на странице в Facebook опубликовал пост, в котором спросил, возможно ли движение к свободе, если власть относится к гражданам, "как к рабам".

"Оптимально ли (возможно) движение к настоящей свободе и не притворной (не фальшивой) демократии, когда власть (государство) относится к гражданам "как к рабам"?" - написал Мазурашу.

В комментарии к нему пришел народный депутат Николай Тищенко и заявил, что демократии не существует.

"Демократии не существует. Это миф", - заявил Тищенко.

Ранее Георгий Мазурашу в числе других "слуг" внес в Верховную Раду Украины законопроект, который вводит уголовную ответственность за "недостоверную информацию", которая распространяется с фейковых аккаунтов.

Большинство нардепов фракции "Слуга народа" осудили такую инициативу Мазурашу, а Марьяна Безуглая и вовсе назвала законопроект фейком и заявила, что "никто такое рассматривать не будет".

Также мы рассказывали, что недавно в Раде депутаты чуть не подрались после спора, кто из них больше раскалывает Украину.