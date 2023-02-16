В Украине сегодня отмечают День единения.

Указ о новом празднике ровно год назад подписал президент Владимир Зеленский - на фоне предупреждений от американской разведки о подготовки России к вторжению в Украину, а также публикаций в западных СМИ о том, что это вторжение состоится именно 16 февраля 2022.

Также в тот день, год назад, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментариях журналистам высказывался, как реагировать на предупреждения о грядущей войне.

"Вы сколько уже дней вторжений пережили за последние три месяца? Вот как предыдущие реагировали, вот так и реагируйте. Это мой совет. Ну нельзя же четыре раза называть какую-то дату и ничего, как вы на пятый раз будете вообще этому верить", — заявлял тогда Арахамия.

Уже после 24 февраля, в одном из интервью секретарь СНБО Алексей Данилов (который до вторжения говорил, что разговоры о нем - это нечто вроде психологической операции против украинцев) заявил, что власти Украины готовились к вторжению России с ноября. Но не говорили об этом населению, опасаясь хаоса.

Кроме этого, Данилов заявил, что в ноябре месяце 2022 года он сменил гражданскую форму на черную и это был "знак" от него, что война с РФ неизбежна. Правда, этот знак не поняли граждане Украины, для большинства которых вторжение 24 февраля стало полной неожиданностью.

Теперь же украинская разведка прогнозирует, что в 2023 году состоится победа Украины в войне.