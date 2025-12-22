Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал очередные изменения в перечне праздничных дней.

Об этом президент сказал в своем традиционном вечернем обращении.

Зеленский объяснил, что изменения в перечне обусловлены тем, что некоторые праздники приходятся на дни трагедий, вызванных войной, а также отказом от советского календаря, когда несколько праздников приходились на один день.

Напомним, с начала войны праздничные дни в Украине не являются выходными.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде предложили ввести в Украине празднование Дня благодарения. Праздник предлагается не делать выходным днем.

Война в Украине идёт 1398-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 22 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что российские военные вывезли около 50 граждан Украины из села Грабовское Сумской области. Перед этим в СМИ появилась информация о начале наступления российских войск через границу в районе Грабовского и о захвате этого села. В ВСУ подтвердили информацию о прорыве границы.

