Спецпредставитель Белого дома Кит Келлог, который находится с визитом в Украине, выразил надежду, что к следующему Дню независимости в Украине уже будет мир.

Об этом он сказал сегодня во время выступления на молитвенном завтраке в присутствии Владимира Зеленского.

"Надеюсь, что через год, в следующий День независимости, 35-ю годовщину Украины, следующий молитвенный завтрак, вероятно, состоится уже после этого (завершения войны - Ред.). Все будет иначе, Украина будет другой страной, когда мы будем проводить его в следующий раз. И любая роль, которую я могу сыграть или которую мы все можем сыграть, я считаю очень, очень важной", - произнес Келлог.

Как сказал Келлог, он также надеется, что в ближайшее время удастся согласовать гарантии безопасности для Украины. По его словам, прекратить войну сложнее, чем начать.

"Я молюсь, чтобы в ближайшие недели и месяцы, когда мы будем прилагать дипломатические усилия для достижения мира, Бог шел впереди наших дипломатов, наших лидеров, и чтобы все, что мы делаем, было прославлено в Боге", - сказал Келлог.

Отметим, что вчера в посольстве США на приеме, организованном по случаю Дня независимости Украины, он провел встречи со многими украинскими политиками, в том числе оппозиционными. Свои фото с ним выложили, в частности, оппозиционно настроенные к Зеленскому Петр Порошенко, его однопартиец Алексей Гончаренко, а также бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

На днях конгрессмен Линдси Грэм говорил, что война закончится раньше Рождества в случае встречи президентов Трампа, Зеленского и Владимира Путина.

Война в Украине идет 1279-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

В последние дни Владимир Зеленский сделал несколько заявлений о том, что он не готов идти на уступки России в переговорном процессе, соглашаясь максимум на остановку огня по линии фронта. В отдельном материале разбираем перспективы компромисса между Киевом и Москвой, в частности, согласие первого на сдачу территорий.

