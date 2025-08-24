В последние дни Зеленский сделал ряд заявлений о том, что он не готов идти ни на какие уступки России, соглашаясь максимум на остановку огня по линии фронта.

При том что, по данным СМИ, к уступкам Киев (в частности, к выводу войск из Донецкой области) подталкивает и Трамп.

Но в своей публичной риторике Зеленский отвергает любые компромиссы.

Так, сегодня он заявил, что "Украина никогда больше в истории не будет принуждена к позору, который русские называют "компромиссом".

Подобными образом Зеленский высказывался в последние дни неоднократно.

Из чего ряд наблюдателей делают вывод, что Зеленский занял "бескомпромиссную позицию" и отвергает все уступки, которые от него требует Путин и к которым его, по данным западных СМИ, подталкивает Трамп.

Однако здесь нужно учитывать несколько моментов.

Во-первых, заявления Зеленского рассчитаны не столько на внешнюю, сколько на внутреннюю аудиторию. После скандала с НАБУ, когда президент был вынужден "сдать назад", рейтинг Зеленского просел, а его внутриполитические позиции были подорваны.

Теперь же, очевидно, он пытается использовать появившийся после встречи на Аляске сюжет "Трамп и Путин принуждают Киев к капитуляции", для того чтобы отыграть этот тренд назад, показывая свою "бескомпромиссность в защите национальных интересов". Тем более что уже был пример скандала с Трампом в Овальном кабинете, после которого рейтинг Зеленского значительно вырос.

Во-вторых, судя по многим признакам, пока никакого серьёзного давления на практике Трамп на Зеленского ещё не оказывал. По крайней мере о каких-либо уже задействованных "мерах принуждения" ничего не известно.

И, возможно, на Банковой полагают, что таковых мер и не будет, так как Трамп не захочет выглядеть слишком уж "подыгрывающим Путину". Но верен ли этот расчет - неизвестно. И, если меры последуют, то большой вопрос, как отреагирует на них украинская власть.

После упомянутой выше перепалки с Трампом Вашингтон остановил военную помощь Украине и Зеленский вскоре был вынужден согласиться на прекращение огня по линии фронта, против чего ранее категорически выступал. На этот раз требуемые уступки (передача всей территории Донецкой области) жестче. Но и арсенал средств давления может быть задействован более широкий.

В-третьих, большое значение будет иметь вопрос гарантий безопасности для Украины. Западные СМИ уже публикуют сигналы, что Киев может быть готов вывести войска из Донецкой области, если Киев получит надежные гарантии безопасности, включающие размещение европейского воинского контингента и поддержку США. Официально, впрочем, Зеленский отрицает возможность вывода войск с Донбасса.

Однако очевидно, что вопрос гарантий является ключевым моментом, который может повлиять на позицию Банковой. Не факт, конечно, что Запад готов дать такие гарантии, какие хочет Зеленский. И также далеко не факт, что с ними согласится Россия.

Но в любом случае вопрос гарантий сейчас, как мы уже писали, является главным в переговорном процессе. И от того, как он решится, во многом зависят его дальнейшие перспективы.