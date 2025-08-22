Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы оставить президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина самих договариваться о завершении войны. Однако допустил, что его участие в переговорах понадобится, потому что политики "не очень ладят".

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

"Посмотрим, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Они как масло и уксус - не слишком хорошо ладят по понятным причинам. А там посмотрим, нужно ли мне самому там присутствовать. Я бы предпочёл не быть там. Я бы предпочёл, чтобы они встретились сами и посмотрели, что у них получится. Но тем временем они продолжают воевать и продолжают убивать людей, что очень глупо. Я думал, что эта война будет где-то в середине по уровню сложности (ее прекращения - Ред.), а оказалось, что она самая трудная", - признался президент США.

Ранее мы писали о том, что Зеленский заявил о готовности к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным, но предпочитает сразу встретиться втроем вместе с Трампом.

Напомним, что с июня Зеленский призывает Путина к переговорам тет-а-тет. В Москве же отвечают, что это возможно только после согласования всех условий прекращения огня.