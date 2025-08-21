Владимир Путин готов ко встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским только после проработки всех вопросов.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают российские СМИ.

Также он дал понять, что Москва не хочет подписывать с Зеленским никаких соглашений из-за его "нелегитимности".

"Путин готов к встрече с Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. В случае выхода на подписание соглашений с Украиной необходимо будет решить вопрос легитимности подписанта от Киева", - заявил глава МИД РФ.

Отметим, что вчера Трамп заявил, что встреча Зеленского и Путина уже находится в процессе подготовки.

Лавров заявил, что Зеленский не отменил свой же указ, который запрещает Украине вести переговоры с Путиным.

Также глава МИД РФ усомнился в намерениях Зеленского.

Также Россия "считает актуальным принцип коллективного предоставления гарантий по Украине", заявил Лавров.

По его словам, на переговорах президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске "был достигнут существенный прогресс в определении контуров и параметров урегулирования конфликта вокруг Украины".

Лавров снова заявил, что для России присутствие иностранных войск в Украине "полностью неприемлемо".

Напомним, РФ предлагает себя и Китай в качестве одних из гарантов безопасности Украины.

Зеленский уже отверг Пекин. Президент заявил, что Украина хочет "получить понимание архитектуры гарантий безопасности от США" в течение следующих 7-10 дней.

