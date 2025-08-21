Перед встречей президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина "остаются два больших вопроса".

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью американскому информационному каналу Fox News.

"В каком-то смысле они очень просты, но в то же время крайне сложны. Во-первых, Украина хочет быть уверена, что на неё больше не нападут, что её территориальная целостность будет гарантирована надолго в будущем. Россия же хочет получить определённые территории – большинство из них она уже оккупировала, но некоторые пока ещё нет. Именно в этом и заключается суть переговоров. Украинцы хотят гарантий безопасности. Русские хотят определённое количество территорий", – сообщил вице-президент США.

В Белом доме "получили детали" по запросам сторон, но решить их можно, считает Вэнс, уже на встрече лидеров воюющих сторон.

"Мы работаем над деталями, но пока ещё не всё выяснили. И я не думаю, что нужно заставлять стороны ждать, пока не будут решены абсолютно все мелочи, прежде чем встречаться. Иногда именно сама встреча и помогает разобраться в этих деталях", – заявил он.

Ранее о том, что встреча Зеленского и Путина уже в процессе подготовки вчера заявил президент США Дональд Трамп. Западные СМИ писали, что Белый дом хочет провести встречу на территории Венгрии.