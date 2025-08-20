В Европе ждут, что в течение недели украинскому президенту Владимиру Зеленскому и российскому лидеру Владимиру Путину могут представить "конкретное мирное предложение". Судя по контексту, оно будет касаться гарантий безопасности и проистекать от Белого дома.

Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

Издание сообщает, что на этой неделе в Вашингтоне ожидается встреча военачальников, на которой будут обсуждаться гарантии для Украины.

Европейские союзники Украины из-за этого тоже ускоряют свои консультации.

"Министры обороны и иностранных дел ЕС также встретятся в неформальной обстановке на следующей неделе, поскольку растут ожидания того, что конкретное мирное предложение может быть готово для представления Зеленскому и Путину в течение примерно недели", - говорится в статье.

Ранее газета Politico писала, что Европа делает ставку на то, что Соединенные Штаты и Россия не договорятся об условиях мирного соглашения и сделки не будет.

Напомним, в Белом доме заявили, что США будут обсуждать с РФ приемлемые для нее гарантии безопасности для Украины.