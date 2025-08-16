Европейские лидеры обнародовали совместное заявление после разговора с президентом США Дональдом Трампом по итогам переговоров с Владимиром Путиным.

В нем говорится о необходимости предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

"Мы четко понимаем, что у Украины должны быть надежные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль. Не следует накладывать никаких ограничений на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь право вето на путь Украины в ЕС и НАТО", – говорится в совместном заявлении ЕС и Великобритании.

При этом отмечается, что решение о своей территории должна принимать Украина, а международные границы не могут быть изменены силой.

"Наша поддержка Украине будет продолжаться. Мы решительно настроены делать больше, чтобы Украина оставалась сильной, чтобы достичь прекращения боевых действий и справедливого и долговременного мира.

Пока убийства в Украине продолжаются, мы готовы сохранять давление на Россию. Мы и дальше будем усиливать санкции и более широкие экономические меры, чтобы оказывать давление на военную экономику России, пока не будет достигнут справедливый и долговременный мир.

Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность, поскольку мы работаем над миром, который обеспечит жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", - добавили в заявлении.

Издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщает, что сегодня созывается срочная встреча послов всех 27 стран-членов ЕС для обсуждения дальнейших шагов блока после того как Трамп изложил европейцам и президенту Украину Владимиру Зеленскому итоги переговоров с Путиным.

Посланникам предложено встретиться в "ограниченном формате", без помощников и телефонов, чтобы минимизировать риск утечки информации.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в настоящее время также проводит внеочередное заседание кабинета министров после телефонного разговора с Трампом об итогах его встречи с Путиным, пишет Bild.

Напомним, по итогам разговора с Путиным, Зеленским и европейцами Трамп заявил о необходимости не перемирия, а полноценного мирного соглашения между Украиной и Россией.