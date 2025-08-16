Президент США Дональд Трамп сказал о главном итоге вчерашних переговоров с Путиным - оба пришли к выводу, что нужно не временное прекращение огня, а всеобъемлющий мирный договор. Эту же идею Трамп затем донес до Зеленского и европейских лидеров.

"Все согласились с этим", - добавил президент США, хотя пока публично ни Зеленский, ни страны ЕС свое согласие на такой вариант (который кардинально противоречит их прежним требованиям о безусловном прекращении огня перед началом обсуждения условий мирного договора) не давали. Однако, судя по всему, они намерены этот новый поворот в срочном времени обсудить. Мерц уже проводит совещание правительства. Сегодня же собираются послы всех стран ЕС. А Зеленский в понедельник летит к Трампу в Вашингтон.

Насколько вообще реален вариант заключения в короткие сроки мирного соглашения, о котором заявлял Трамп? Либо это лишь форма затягивания переговоров?

Мы уже не раз писали - единственное, в чем полностью совпадают официальные позиции РФ и Украины относительно мирного урегулирования, это тезис о том, что "нужен прочный долгосрочный мир, а не временная передышка перед новой войной". То есть обе страны декларируют желание заключить полноценное мирное соглашение.

Проблема в том, что его условия Киев и Москва видит полностью противоположными.

Для Киева понятие "прочный мир" - это, прежде всего, гарантии безопасности со стороны США и других стран НАТО такого уровня, которые делали бы невозможным новое нападение РФ (аналог 5-й статьи договора о НАТО, либо ввод иностранных войск в Украину), а также закрепление западного и европейского вектора развития страны. Плюс - возмещение Россией ущерба за войну. ЕС сегодня уже принял совместное заявление о том, что Украине не должны запрещать путь в ЕС и НАТО, а также ограничивать численность армии.

Для Москвы "прочный мир" - это "устранение первопричин конфликта", под которыми в Кремле понимают внешне- и внутриполитический курс Украины последних 10 лет, и требуют нейтрального статуса, чтобы сделать невозможным вступление в НАТО, и изменений во внутренней политике.

Как совместить это все - не ясно.

Кроме того, стоит отдельно выделить еще два важных момента.

Первый - мирный договор в обязательном порядке должен будет официально закрепить границу двух стран. Не может быть мирного договора по итогам войны, одним из предметов которой являлся территориальный вопрос, в котором бы не фиксировалось взаимного согласие на новую границу. То есть - Киев должен будет официально признать российскую юрисдикцию над теми украинскими территориями, которые к моменту заключения договора будет контролировать РФ. Ранее украинские власти неоднократно заявляли, что официальное признание захваченных территорий российскими для них является "красной линией".

Второй - даже если Зеленский решит согласиться на признание российского статуса захваченных территорий, то, согласно Конституции, это должен будет утвердить референдум. Но менять Конституцию и проводить референдумы во время действия военного положения запрещено. Поэтому нужно отменять военное положение. Но для этого нужно как минимум перемирие. Возможным выходом из этого казуса является парафирование мирного договора между двумя странами. После чего - объявление перемирия. И далее - проведение выборов и референдума (и по границам и, возможно, в целом по тексту мирного договора). После чего мирный договор с Путиным подпишет уже избранный на выборах президент Украины. Однако для такой схемы нужно, чтоб на выборах и референдуме не произошло никаких неожиданностей. Что гарантировать, естественно, трудно.

Но в целом, повторимся, противоречий между Киевом и Москвой по условиям мирного договора столь много, что пока кажется практически нереальным прийти по ним к общему знаменателю. Если только не исходить из версии, что одна из сторон (или обе стороны) уже готова сильно уступить по своим позициям, но публично пока об этом не объявляла.